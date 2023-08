Qualificazioni Conference League, pari tra Rapid Vienna e Debrecen. La Fiorentina aspetta

ROMA - Stasera si sono giocate 30 partite valide per le qualificazioni alla prossima edizione della Conference League, vinta l'anno scorso dal West Ham nella finale contro la Fiorentina. La Viola ci riproverà ma ancora non conosce l'avversario che sfiderà il 24 agosto all'andata e il 31 agosto al ritorno. Sarà l'ultimo step prima della fase a gironi. Rapid Vienna e Debrecen, infatti, non sono andati oltre lo 0-0 in Austria. Si deciderà tutto nel match con il campo inverito, lì in Ungheria.