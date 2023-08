Playoff Conference League, Aston Villa show: 5-0 all'Hibernian, tripletta Watkins!

HIBERNIAN (SCOZIA) - Debutto show per l' Aston Villa nei playoff di Conference League . In attesa del neo acquisto Zaniolo , la squadra di Unai Emery travolge 5-0 l' Hibernian e ipoteca la qualificazione alla fase a gironi . Protagonista del match disputato a Easter Road di Edinburgo è Ollie Watkins : il 27enne attaccante dei 'Villans' segna una tripletta da sogno, al 17' e 33' della prima frazione, portandosi a casa il pallone a inizio ripresa (48'). Completano la manita i sigilli di Bailey (42') e Douglas Luiz su rigore nell'ultimo quarto di gara.

Dnipro-1, pari in Slovacchia

Nell'altro match di serata termina 1-1 la sfida tra lo Spartak Trnava e il Dnipro-1. Gli ucraini, in 10 dal 5' per l'espulsione di Sarapiy, vanno sotto al 55' con la rete di Okori ma non si disuniscono e trovano il pareggio grazie al rigore trasformato da Pikhalyonok al 67'. Nel finale il Dnipro-1 chiude in 9: rosso anche per Kogut.

