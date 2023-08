Sorteggio Conference League, dove vederlo in tv e streaming: orario e data

ROMA - In attesa di sapere se la Fiorentina riuscirà a qualificarsi (e rappresentare così l'Italia) per la fase a gironi della Conference League, dopo aver perso 1-0 la partita d'andata in Austria contro il Rapid Vienna , ecco tutto quello che c'è da sapere sul successivo sorteggio che si terrà a Montecarlo.

Sorteggio Conference League, dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio della fase a gironi della UEFA Conference League 2023/24 si svolgerà al Grimaldi Forum di Montecarlo venerdì 1 settembre, alle 14.30. L'evento potrà essere guardato in diretta tv e streaming su Sky (SkyGo), Now e DAZN. Come sempre anche il sito dell'Uefa trasmetterà in streaming la cerimonia.