Probabili formazioni Fiorentina-Rapid Vienna: Italiano sceglie Nzola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Bajic, Hoffman, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Sattleberger; Oswald, Seidl, Grull; Mayulu. Allenatore: Barisic.

Tra i pali torna Terracciano dopo il debutto di Christensen contro il Lecce e con lui tornano Ranieri e Biraghi che contro i salentini non c’erano, oltre a Dodo e Milenkovic che invece rappresentano la continuità tra Serie A ed Europa. Una conferma e un rientro anche a centrocampo: ad Arthur non si rinuncia perché c’è bisogno delle sue geometrie e meglio ancora se in verticale per la costruzione delle azioni, e ad affiancarlo sarà Mandragora che è in vantaggio su Duncan invertendo quanto è successo quattro giorni fa in campionato. Se poi gioca il ghanese, sorpresa non sarà. Ballotaggio Brekalo-Kouame, davanti c'è Nzola. La formazione del Rapid per questa sera resta al momento top-secret anche se in difesa, sulla fascia destra, non sono pochi i grattacapi: Schick, come detto, è ko mentre Koscelnik è stato da poco venduto al Nac Breda. Probabile che il tecnico possa così scegliere di adattare l’esterno offensivo Bajic nel ruolo di terzino.

