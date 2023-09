Conference, Fiorentina beffata: contro il Genk non basta Ranieri

GENK (BELGIO) - Non inizia nel migliore dei modi l'avventura della Fiorentina di Italiano in Conference League . I viola si fanno beffare all'85' e pareggiano per 2-2 contro il Genk nella prima giornata del girone F. Scatenato Luca Ranieri , che trascina i suoi con una doppietta nel primo tempo. Nel finale, però, la difesa si distrae e permette a McKenzie di rovinare la festa dei tifosi.

Fiorentina, non basta Ranieri: pari con il Genk

L'avventura in Conference League della Fiorentina inizia sul campo del Genk, in Belgio, con la prima giornata del girone F. Partenza perfetta per i viola, finalisti nella scorsa stagione, che creano subito e sbloccano la partita alla prima occasione. Al 7' Biraghi mette in mezzo da calcio d'angolo, ci arriva Ranieri di testa che, aiutato dalla papera di Vandevoordt che non trattiene, sblocca la partita. Reazione immediata del Genk, che dopo neanche cinque minuti ristabilisce la parità con Zeqiri che approfitta dell'assist involontario di Mandragora e Biraghi su deviazione. I padroni di casa provano a spingere ma è la Fiorentina a trovare il raddoppio, ancora con Ranieri e ancora da calcio d'angolo: batte Biraghi, sponda di Milenkovic per il difensore che di testa fa doppietta. Meglio il Genk nel finale, che si rende pericoloso con McKenzie, ma i viola mantengono il vantaggio fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa parte meglio la squadra belga, ma con il passare dei minuti i viola di Italiano crescono e sfiorano il gol. Al 74' spreca Milenkovic, servito in ottima posizione da Ranieri ma che spara alto, mentre al 78' butta una grandissima occasione Nzola, che colpisce male di testa a porta vuota e manda fuori. Il Genk viene graziato due volte e, approfittando di una distrazione della difesa viola, trova il pareggio con McKenzie all'85'. La situazione non migliora nel finale, con il Genk che pressa la Fiorentina totalmente chiusa nella sua area. Brivido al 95', con un ultimo palo colpito dal Genk. I viola rischiano ma alla fine portano a casa un punto.