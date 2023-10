Fiorentina-Ferencvaros, le scelte di Italiano in Conference League

FIRENZE - La certezza è Christensen, in mezzo a qualche dubbio di formazione e diversi ballottaggi. Il portiere titolare stasera contro il Ferencvaros sarà il danese, alla quarta presenza da quando è alla Fiorentina e con la voglia di guadagnarsi la fiducia. Le gerarchie, dopo un periodo di assestamento, sembrano chiare : Terracciano in campionato e Christensen fra i pali nelle fase a gironi della Conference. In avanti è pronto Beltran e Italiano sta pensando perfino di non rinunciare a Nico Gonzalez.

Fiorentina, nuovo assalto alla Conference League

In difesa a sinistra è tornato a disposizione Biraghi dopo l’infortunio alla caviglia e, come centrali, ci sono due posti per tre uomini ovvero Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta che intanto ha parlato alla vigilia. La parola-chiave per l’argentino è rivincita e la utilizza a livello di squadra, ma anche personale: «Alla luce del piazzamento dello scorso anno vogliamo vincere il trofeo - ha detto Quarta - e dobbiamo dare tutto per fare un grande percorso in questa competizione. Questa coppa è troppo importante per noi». E a livello personale ha aggiunto: «Ormai le voci di mercato sono il passato. Ed è vero che sono stato vicino alla partenza in estate, ma sono ancora qua con gioia e voglio dare il massimo per la maglia viola. Do sempre tutto, nonostante alcuni sbagli. Dagli errori però spesso si impara». Rispetto all’anno scorso è cresciuto, ha trovato maggiore continuità e anche due gol (contro Atalanta e Udinese). Sogna il ritorno in Nazionale insieme a Gonzalez, suo compagno nel club: «Nico è capace di vincere le partite da solo. Lo ha già dimostrato e mi auguro che continui così, facendo tanti gol. Gli voglio bene e rispetto agli anni scorsi lo vedo più maturo e capace di trascinare tutta la squadra in una piazza come Firenze». Difficile tenere fuori una pedina importante come il numero 10 e quindi, se oggi starà bene, sarà di nuovo in campo per poi ripetersi in Serie A domenica prossima allo stadio “Maradona”. L’altro esterno d’attacco contro il Ferencvaros dovrebbe essere Kouame.

Attacco, c’è Beltran in rampa di lancio

Per il ruolo di centravanti Beltran è in netto vantaggio su Nzola che ha preso una botta e non è al meglio, anche se compare fra i convocati. Curiosità infine per capire come Italiano adatterà la formazione per dare un po’ di respiro questa sera a Bonaventura: se non Barak o Infantino, un centrocampo a tre come nella trasferta di Genk quando “Jack” era assente e il tecnico decise di passare al 4-3-3 con Arthur, Mandragora e Duncan al centro. Stasera però al posto del brasiliano potrebbe esserci Maxime Lopez.