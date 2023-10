Probabili formazioni Fiorentina-Cukaricki: Italiano con Beltran dal 1'

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ioné, Barak, Kouame; Beltran. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di Matic

CUKARICKI (4-2-3-1): Belic; Rogan, Vranjes, Subotic, Tosic; Dodic, Sissoko; Ivanovic, Miladinovic ,Adzic; Adetunji. Allenatore: Matic.



Italiano mescola le carte: in attacco c'è Beltran

Solo una novità, in difesa con Biraghi sempre fuori perché alle prese con il problema fisico accusato in Nazionale: rientra Ranieri, con ogni probabilità al posto di Milenkovic, accanto ai confermati Kayode, Quarta e Parisi, e semmai lasciamoci un piccolo margine per il debutto in Europa e dal primo minuto del giovanissimo Comuzzo (2005) dopo l’esordio in Serie A a Napoli. Tornando alle novità di formazione, sono da metà campo in avanti. Forse addirittura tutte novità. Ci si aspetta la coppia Maxime Lopez (405 minuti disputati in stagione) e Mandragora (663’) nel mezzo con occasione - tanto per tornare all’assioma di partenza - soprattutto per il francese ex Sassuolo che ha ancora da inserirsi per bene nei meccanismi viola. Poi, passando all’attacco, tocca di nuovo a Ikoné (se non accusa il dolore all’anca che ogni tanto lo blocca come testimoniano gli appena 154’) dare quella vivacità sulle fasce che è mancata contro l’Empoli e con lui proverà a fare altrettanto Kouame (327’): ai due esterni si unirà Barak (soltanto 54’ finora), così Italiano in un colpo solo potrà impiegare chi è decisamente fresco e far riposare Bonaventura (non convocato) e Gonzalez (va in panchina). Occasione per tutti, occasione enorme per Lucas Beltran (12 presenze, 460 minuti), alla ricerca del primo gol: i tifosi viola non vedono l’ora.

