Ferencvaros-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BUDAPEST (UNGHERIA) - La Fiorentina scende in campo alla Groupama Arena di Budapest contro il Ferencvaros , alle 18:45, per l'ultima giornata della fase a gironi di Conference League .

Ferencvaros-Fiorentina: orari e canali

La gara tra Ferencvaros e Fiorentina è in programma stasera alle ore 18:45 alla Groupama Arena di Budapest e sarà visibile in diretta su Sky e Dazn.

Dove vedere Ferencvaros-Fiorentina in diretta TV

Ferencvaros-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky sarà possibile seguirla sul canale Sky Sport Max.

Dove vedere Ferencvaros-Fiorentina in streaming

La partita Ferencvaros-Fiorentina sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Sarà visibile anche su Sky Go e Now.

La probabile formazione di Stankovic



FERENCVAROS (4-1-4-1): Dibusz; Makreckis, Cissé, Abena, Ramirez; Siger; Traoré, Abu Fani, Zachariassen, Marquinhos; Pesic. A disposizione: A. Varga, Paszka, Esiti, Civic, Ben Romdhane, Gojak, Katona, Lisztes, B. Varga. Indisponibili: Halmai. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Allenatore: Stankovic.



La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Pierozzi, M. Quarta, Comuzzo, Mina, Mandragora, Amatucci, Infantino, Kouame, Ikoné, Nzola. Indisponibili: Castrovilli, Dodo, Bonaventura, Arthur, Sottil. Squalificati: Biraghi. Diffidati: nessuno. Allenatore: Italiano.

Ferencvaros-Fiorentina in diretta, la cronaca

Alla Fiorentina basta un pareggio con il Ferencvaros per festeggiare il primo posto nel girone ed evitare gli spareggi visto che i viola, alla vigilia dell'ultima giornata, precedono di 2 punti gli ungheresi. Solo uno il precedente tra le due squadre, quello della gara d'andata terminata 2-2.

