Sorteggi Playoff Conference League: dove vederli in tv, orario, regole

NYON (SVIZZERA) - Giornata di sorteggi a Nyon. Dopo Champions ed Europa League , sarà la volta della Conference League . In sostanza, si tratta di un sorteggio della fase di spareggio per accedere agli ottavi di finale. Non ci sarà nessuna italiana coinvolta, perchè la Fiorentina ha già il pass diretto per gli ottavi grazie al primo posto ottenuto nella fase a gironi .

Sorteggi Conference League, il regolamento

Sono sedici in totale, le squadre presenti nell'urna di Nyon: otto seconde classificate nella fase a gironi di Conference League e ovviamente teste di serie e le otto terze classificate nella fase a gironi di Europa League (non teste di serie). Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie. Da ricordare che nessun club, potrà affrontarne un altro della stessa federazione nazionale.

Conference League, le teste di serie

Slovan Bratislava (SVK)

Gent (BEL)

Dinamo Zagabria (CRO)

Bodo/Glimt (NOR)

Legia Varsavia (POL)

Ferencvaros (HUN)

Eintracht Francoforte (GER)

Ludogorets (BUL)

Conference League, le non teste di serie

Olympiacos (GRE)

Ajax (NED)

Betis (ESP)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (BEL)

Maccabi Haifa (ISR)

Servette (SUI)

Molde (NOR)

Sorteggi Conference League, l'orario

La cerimonia dei sorteggi degli spareggi di Conference League si terrà a Nyon alle ore 14. Precisamente subito dopo quelli di Champions ed Europa League.

Sorteggi Conference League, come seguirli in tv e streaming

La cerimonia dei sorteggi a Nyon sarà visibile, in diretta tv alle 14, su Sky Sport 24 e in streaming su NOW.