Fiorentina-Bruges 3-2: Nzola fa esultare Italiano in Conference League

Vittoria al cardiopalma. La Fiorentina ha battuto 3-2 il Bruges nell'andata della semifinale di Conference League . Match pieno di emozioni, deciso dai gol di Sottil , Vanaken (su calcio di rigore) , Belotti , Thiago e Nzola . Ci ha pensato l'uomo voluto fortemente da Italiano a Firenze a evitare un pari beffa con la Viola in superiorità numerica dal 61' (espulso per somma di ammonizioni Onyedika ).

Gol di Sottil, pari di Vanaken e urlo liberatorio di Belotti

Sotto la pioggia incessante, la Fiorentina è partita a spron battuto ed è passata in vantaggio dopo soli cinque minuti. Gran gol di Sottil, preferito a Kouamé da Italiano: il figlio d'arte è rientrato sul destro e ha lasciato partire un tiro a giro imprendibile per Jackers. Scatenato nell'esultanza in tribuna suo padre Andrea.

Dodici minuti più tardi il pareggio dei belgi: tocco di mano di Biraghi su tiro ravvicinato di Thiago, isolato dopo un check del VAR con conseguente richiamo al monitor dell'arbitro Oliver. Capitan Vanaken dal dischetto non ha calciato in maniera impeccabile, ma tanto è bastato per spiazzare Terracciano.

A rimettere le cose a posto ci ha pensato al 37' il Gallo Belotti, che è tornato al gol con un movimento dei suoi. Sugli sviluppi di un'azione partita da un tiro respinto di Bonaventura, il centravanti prestato alla FIorentina dalla Roma si è girato in un fazzoletto, al centro dell'area di rigore, e ha scoccato il sinistro vincente all'angolino. Urlo liberatorio. Non segnava dall'11 febbraio: 2-1. Il risultato su cui le squadre sono andate al riposo.

Pari di Thiago in superiorità numerico per la Viola, ci pensa Nzola

Nella ripresa ancora Belotti, in gran forma, ha provato a caricarsi sulle spalle i compagni di squadra e quando Onyedika si è fatto espellere in tre minuti a cavallo tra il 58' e il 61' la strada sembrava in discesa. Così non è stato perché la Fiorentina si è complicata la vita subendo, al 63', il gol di Thiago: diagonale perfetto per il promesso sposo del Brentford, che ha sfruttato una cattiva lettura difensiva di Ranieri. Poco prima era uscito Sottil, che ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra.

Italiano ha gettato nella mischia Ikoné per l'impalpabile Beltràn. L'attaccante si è reso pericoloso insieme a Belotti, ma ci ha pensato l'ultimo entrato Nzola, fedelissimo di Italiano, a far esplodere la Curva Fiesole e il "Franchi" con la sua terza rete in Conference League. Piattone caparbio, punto esclamativo dopo un batti e ribatti: prezioso 3-2. Il ritorno è in programma mercoledì 8 maggio alle 18:45.