Pagelle Fiorentina: stella Kouame, Dodo non molla

Italiano (all.) 8

Cinquantuno tiri tra andata e ritorno verso la porta del Bruges: un risultato differente sarebbe stato un’offesa al calcio. Invece no, in finale ci va giustamente la Fiorentina.

P. Terracciano 8

Sbaglia il rinvio da cui nasce l’1-0 del Bruges e non è l’unico errore con i piedi, ma la parata al 94’ è il biglietto per Atene.

Dodo 8

Partitona. Pronto e scattante per inserirsi come ai bei tempi e in fase difensiva salvando un gol su Skoras che vale come se un gol lo avesse segnato. Una ingenuità nel finale che passa liscia.

Milenkovic 6,5

Inciampa sul proprio movimento scoordinato in chiusura dando via libera a Thiago, ma Dodo (vedi sopra) rimedia. Muro sugli assalti dei belgi.

M. Quarta 6

De Cuyper gli sfila dietro (errore numero uno) e poi li dà strada troppo agevolmente (errore numero due).

Biraghi 6

Tiene in gioco da ultimo uomo l’omologo per ruolo e posizione sul vantaggio del Bruges. Gran sinistro su punizione, ma la traversa (31esimo legno viola in stagione) gli nega il pari.