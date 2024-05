Conference, scoppia il caso Fiorentina: tutti i problemi per la trasferta dei tifosi

L'unico modo per andare ad Atene

«È una trasferta complicata - dice Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini - perché a differenza di Praga l’anno scorso dove ci potevi andare via strada, e un po’ di tifosi li abbiamo sistemati anche con i pullman allestiti all’ultimo momento, ad Atene ci si va in aereo e i biglietti sono cari. In più non è per nulla semplice reperire i charter in Italia, proprio parlando numericamente dei velivoli». Qualcuno che si farà 1.500 chilometri con traversata dell’Adriatico da Brindisi a Igoumenitsa ci sarà di sicuro, ma l’aereo rimane sempre e comunque il mezzo da preferire per ovvi motivi e quello userà la stragrande maggioranza del tifo viola diretto ad Atene. Qualcun altro armato di fiducia e ottimismo si era avvantaggiato comprando il biglietto nelle settimane scorse, ma si tratta magari di qualche decina di persone al massimo, mentre le migliaia che mercoledì sera un minuto dopo il triplice fischio del turco Meler a Bruges si sono avventate sui siti di riferimento hanno subito visto che: da Firenze con volo diretto è possibile solo partendo il martedì e tornando il sabato, e ieri il prezzo era attestato sui 700 euro per il singolo biglietto di andata e ritorno, prezzo che si abbassa appoggiandosi a uno e a volte due scali sempre partendo da Firenze, ma con un mezzo giro d’Europa o quasi per arrivare ad Atene. E si parla sempre di almeno 400-500 euro da spendere: solo per l’aereo.