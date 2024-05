Olympiacos-Fiorentina, chi è l'arbitro della finale di Conference League

La Fiorentina per la seconda volta consecutiva è in finale di Conference League. Dopo la sconfitta all'ultimo secondo contro il West Ham nell'edizione dello scorso anno, la squadra di Italiano ha la possibilità di "vendicarsi" sfidando l'Olympiacos. L'Uefa ha affidato ad Artur Soares Dias la finale in programma per mercoledì 29 maggio alle 21.