Fiorentina in campo prima della finale di Conference: il discorso di Italiano

Lungo discorso di Vincenzo Italian o alla Fiorentina prima della finale di Conference League . La partita è in programma domani sera contro l'Olympiacos , stamattina a Atene c'è stata la rifinitura e prima dell'allenamento il tecnico ha riunito in cerchio i giocatori parlando animatamente per qualche minuto. Il tecnico non vuole lasciare nulla al caso nella seconda finale europea della sua carriera e ha le idee abbastanza chiare sulla formazione con un solo dubbio: Beltran potrebbe partire trequartista con Bonaventura arretrato al fianco di Artur oppure potrebbe restare in panchina con Mandragora in mezzo e Jack più avanti. La scelta in attacco pare sicura: toccherà a Belotti.

Atene blindata per Fiorentina-Olympiacos: perché c'è grande allerta

Ad Atene il clima, inteso come meteo, è sereno. Ma la città è blindata, ci son o quasi 10mila uomini a presidiare ogni zona per il timore di scontri tra gli ultras. Soprattutto per quanto riguarda le frange estreme del tifo visto che l'Olympiacos giocherà nello stadio degli eterni rivali dell'Aek Atene. In tutto questo c'è anche il Panathinaikos per cui occhi aperti fin da oggi. L'obiettivo è non far incontrare in alcun modo i tifosi: l'area Nord della città sarà per la Fiorentina, quella Sud per i greci. Con la speranza che tutto vada per il verso giusto.