Fiorentina, c'è un patto da rispettare nella finale di Conference

Li ha riuniti in mezzo al campo, tutti in cerchio intorno a lui. Erano le 11 di ieri mattina, stadio Agia Sophia, zona nord di Atene. Vincenzo Italiano ha iniziato a parlare in maniera concitata. «Giochiamo questa partita come se fosse l’ultima della nostra vita». Agitava le braccia, accalorato. Un discorso piuttosto lungo, il richiamo finale, quasi un urlo, alla sua Fiorentina. Che stasera contro l’Olympiacos, diciamolo con onestà, non può fallire: terza finale in due anni, seconda consecutiva in Conference League, la degna conclusione di un ciclo iniziato tre anni fa e che ora ha bisogno di quella che il tecnico chiama fin dalla scorsa stagione la “ciliegina”. Restare a mani vuote un’altra volta, dopo due delusioni, significherebbe etichettare questo triennio con il marchio dell’incompiutezza. Destinato probabilmente all’oblio. La Fiorentina non vuole questo, e non lo merita neppure per quello che ha fatto dal 2021 a oggi ma soprattutto quest’anno, in mezzo a problemi, sfortuna e difetti, compresa la scelta di non dare sostanza al quarto posto raggiunto in pieno inverno con i rinforzi chiesti dal tecnico al mercato di gennaio.