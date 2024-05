Commisso emozionato: "Vi svelo cos'ho detto alla Fiorentina per la finale"

Rocco Commisso è stato abbracciato dal popolo viola questa mattina ad Atene in attesa del calcio d'inizio della finale di Conference League contro l'Olympiacos in programma alle 21 all'OPAP Arena. Nel corso dell'incontro con i tifosi ha commentato "Al momento siamo gli unici ad aver raggiunto due finali di fila in Conference League. Questo è un giorno di festa, voglio viverlo con i tifosi".