Fiorentina, Commisso come Percassi: in lacrime con i tifosi

ATENE - I tifosi della Fiorentina sugli spalti dell’OPAP Arena, il presidente Rocco Commisso lì davanti emozionato da quell’ondata d’amore. Bel momento poco prima del fischio d’inizio della finale di Conference League contro l’Olimpiacos. Il patron ha salutato tutto il settore, una specie di ringraziamento per una trasferta tutta da vivere per fare la storia. Una Curva Fiesole ad Atene, con circa 10mila tifosi volati da Firenze per la Grecia. Una scena simile si era vista con il numero uno dell’Atalanta, Percassi, prima della finale di Europa League contro il Leverkusen.