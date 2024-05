Belotti, gesto da brividi verso l'avversario dell'Olympiacos: stadio ammutolito

Fiorentina, cosa ha fatto Belotti?

L'attaccante della Fiorentina ha cercato in tutti i modi di andare a segno. Dopo un contrasto aereo, Belotti si è accorto che Retos non riusciva a proseguire perché gli cedevano le gambe. L'ex Roma non è rientrato subito in campo a dispetto della posta in palio, ma si è preoccupato dell'avversario, cercando di capire come stesse. Un gesto che non è passato inosservato da parte di tutto lo stadio. Purtroppo, Belotti non è riuscito a segnare un gol. La sua partita è durata 59 minuti, fino al cambio deciso da Italiano con Nzola.