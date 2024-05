Italiano: "La Fiorentina non meritava di perdere". Rivivi la diretta

0:28

Italiano: "La squadra ha dato tutto"

"La squadra ha fatto ciò che doveva fare. Loro concedono e noi siamo arrivati. Potevamo gestire qualche pallone in più. Nei supplementari si poteva trovare maggiormente Ikoné che era fresco. Non è facile, la stanchezza e un po' di timore non ti permettono più di essere lucido"

0:27

Italiano e la risposta sul futuro

"Il futuro? Anche io ho un cuore, vivo di emozioni. In questo momento sono troppo deluso e amareggiato. Ero il primo a crederci. Domenica abbiamo una partita a Bergamo, poi si vedrà. Incontrerò il presidente e il direttore. Vedremo"

0:26

"Ho detto a Ceferin una cosa"

"Ho detto anche a Ceferin che perdere un'altra finale in questo modo fa male, a pochi minuti dalla fine. Arrivare così in fondo è un grande merito, poi è chiaro che bisogna alzare un trofeo. Non ci siamo riusciti. Anche questo fa parte di un processo. Accettare le sconfitte è brutto, ma è così. Dispiace vedere piangere i ragazzi, ci credevamo. Eravamo convinti che questa volta si poteva vincere".

0:25

"Tutti hanno dato il massimo"

"I ragazzi erano tutti pronti e concentrati. Queste sono partite in cui dipende molto l'avversario che hai di fronte, si può non incidere come si vorrebbe. Tutti hanno dato il massimo. Non è ciò che speravamo tutti, ma ci sono state tante situazioni. Ci gira male, non riusciamo a trovare quello spunto che abbiamo di solito".

0:23

Italiano: "Grande delusione, non meritavamo di perdere"

"Dispiace per la seconda volta. Dispiace perché anche oggi abbiamo avuto tante situazione per fare gol, ma anche per pareggiarla all'ultimo con Ikoné. I ragazzi hanno fatto tutto ciò che c'era da fare. Abbiamo giocato contro una squadra che non ti permette di far venire fuori belle partite perché il portiere rilancia sempre. Lasciando perdere l'analisi della gara, dispiace. Non meritiamo di perdere una partita del genere. Per me è una grande delusione perché è la terza finale. Forse non abbiamo ancora quella malizia per portare a casa una vittoria così importante. Dispiace per i ragazzi, questo è il calcio".

0:19

Otto italiane in Europa

La sconfitta della Fiorentina ai supplementari nella finale di Conference League preclude l'Europa al Torino. I granata, in caso di successo viola, avrebbero strappato il pass per i preliminari di Conference League, eventualità che pero' non si e' concretizzata. Restano cosi' otto le squadre italiane che disputeranno le coppe europee durante la prossima stagione: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions League, Roma e Lazio in Europa League, Fiorentina ancora in Conference League

0:12

Fiorentina, la reazione di Biraghi

0:00

La delusione della Fiorentina

Grande amarezza tra i calciatori della Fiorentina che sono nei pressi del settore occupato dai tifosi

23:56

Conference League, l'albo d'oro

L'Olympiacos è la terza squadra a vincere la Conference League. Prima dei greci, sono state Roma e West Ham a trionfare. Per la Fiorentina è la seconda finale persa in due anni

23:49

Gol El Kaabi, lungo controllo da parte del Var

23:41

Tra poco le dichiarazioni di Italiano

È da pochi istanti terminata la finale di Conference League, con l'Olympiacos che alzerà al cielo il trofeo. Tra poco parlerà Italiano

Aek Arena, Atene