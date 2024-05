Biraghi shock: cosa ha fatto alla fine di Olympiacos-Fiorentina

Delusione immensa per la Fiorentina dopo la sconfitta maturata in finale di Conference League contro l'Olympiacos. La partita è stata decisa dal gol messo a segno da El Kaabi.

Fiorentina, cosa ha fatto Biraghi dopo la finale?

Al termine della finale, l'amarezza tra i calciatori della Fiorentina è stata indescrivibile. I viola si sono avvicinati nei pressi del settore occupato dai tifosi, anche se quest'ultimi hanno avuto delle reazioni disparate. In tanti sono rimasti in quella zona del campo, tra cui Biraghi. Il capitano ha fissato i sostenitori ed è rimasto a lungo nella stessa posizione, mostrando delusione per l'epilogo della finale, ma allo stesso tempo la consapevolezza di aver dato tutto.