Italiano, la frase a Ceferin in diretta tv dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League

Al momento della premiazione dopo la finale di Conference League Vincenzo Italiano ha detto qualcosa, molto animatamente, al presidente Uefa Ceferin, facendo anche un gesto con il gomito. La scena, andata in onda in diretta tv, ha diviso i tifosi. Da una parte c'è chi dice, soprattutto i tifosi furiosi, che Italiano volesse mimare un presunto fallo su Milenkovic prima del gol vittoria dell'Olympiacos, dall'altra c'è chi dice che volesse semplicemente dire a Ceferin: "E' la seconda volta che mi dai l'argento". Ceferin, in ogni caso, lo ha consolato e Italiano è sceso dal palco con la sua medaglia d'argento al collo.