Olympiacos-Fiorentina 1-0, le pagelle dei viola: Nico Gonzalez si spegne

Italiano (all.): voto 6

La Fiorentina non gioca una partita da finale per spessore e cifra tecnica, ma se la gioca. Fino al 115’ e poi va come a Praga.





Per non “smentirsi” nel suo essere decisivo, dice subito di no sul diagonale di Podence, poi si ripete sulla deviazione aerea ravvicinata del piccolo attaccante e infine su Jovetic.





All’inizio concede tanto, troppo a Podence, poi prende le misure all’avversario e fa la sua parte. Rischia l’ammonizione su Jovetic.





Implacabile su El Kaabi, un anticipo alla mezzora del primo tempo sul centravanti marocchino è da applausi. Segnerebbe anche, ma è in fuorigioco.





Sicuro e disinvolto, ammonito per un’entrata scomposta su Podence che si poteva risparmiare.





Comincia benino, salvo poi diminuire gradualmente il raggio d’azione e limitarsi al presidio di zona. na volta su El Kaabi, una volta anticipato nell’azione che decide la Conference League.