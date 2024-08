Palladino prima di Puskas-Fiorentina: "Ottimismo e fiducia. E su Amrabat..."

Palladino: "C'è ottimismo e fiducia per domani"

Alla vigilia di Puskas Akademy-Fiorentina, Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare l'impegno di domani sera: "C'è ottimismo e fiducia per domani. La gara di andata ci ha insegnato che le insidie sono dietro l'angolo, siamo consapevoli che siamo venuti qui per fare una grande prestazione. Ci teniamo a giocare in Conference League. Mi aspetto una partita difficile, - ha aggiunto il tecnico viola - loro giocano in casa, hanno entusiasmo, giocano molto in verticale e attaccano la profondità. Conosciamo cosa ci dà fastidio di questa squadra e dobbiamo giocare come sappiamo. All'andata non abbaino avuto l'impatto giusto, ma c'è stata la reazione, c'è il rammarico per quel gol alla fine. Vorremmo regalare una nostra vittoria ai tifosi, ci serve quella scintilla per dare poi il via a tutto. Il calcio è fatto di risultati, i malumori sono giusti e leciti. Dobbiamo domani affrontare questa partita nel miglior modo possibile".

Palladino ha poi aggiunto: "Il nostro è un percorso e stiamo cercando di migliorare ogni particolare. Mi aspetto un atteggiamento di squadra ed un impatto forte, quello che non c'è stato all'andata".

Palladino sul futuro di Amrabat: "Il mercato può disturbare..."

Amrabat convocato da Palladino nonostante le sirene di mercato, dalla Premier e non solo: "Resta? Il mercato può disturbare ma non ci deve toccare. I miei giocatori sono dei professionisti, e Amrabat finché è qui con noi darà il massimo per la Viola", ha concluso l'ex Monza.