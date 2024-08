Conference League, le avversarie della Fiorentina: evitate Chelsea e Betis

Conference League, le avversarie della Fiorentina nella fase campionato

La Fiorentina evita Chelsea e Betis di Siviglia, pescando dall'urna di Monaco gli austriaci del LASK e l'APOEL di Nicosia, che rappresenteranno le due rivali più accreditate della squadra di Raffaele Palladino, nella fase campionato. Poi, riflettori puntati sui portoghesi del Vitoria Guimaraes, mentre The New Saints resta una formazione tutta da scoprire. Doppio avversario cipriota: la viola, infatti, sarà costretta a recarsi a Nicosia, per poi ospitare il Pafos. Al "Franchi", anche LASK e The New Saints. Trasferta in Svizzera, nella casa del San Gallo.

Tutte le avversarie della Fiorentina nella fase campionato di Conference League: