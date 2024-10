Fiorentina, debutto ok in Conference: 2-0 ai The New Saints con Adli e Kean

FIRENZE - Si alza il sipario sulla nuova Conference League , con le prime partite della nuova formula a girone unico. Debutto positivo per la Fiorentina di Palladino , che batte senza problemi i The New Saints al Franchi per 2-0 con i gol di Adli e Kean . Show del Chelsea , che esordisce con un poker al Gent.

Fiorentina, esordio ok: decisivi Adli e Kean

Fiorentina decisamente favorita della sfida e lo dimostra subito sfiorando il vantaggio in avvio, con Ikoné che al 5' spreca un grandissimo pallone davanti al portiere. La viola domina ed ha il quasi totale controllo del pallone, ma non riesce a creare altre occasioni pericolose e anche i tifosi rumoreggiano per i tanti errori in fase di impostazione. C'è anche tanta sfortuna al 42': Mandragora trova la migliore occasione fin qui, con un tiro da fuori che sbatte sull'incrocio dei pali, ma subito dopo crolla a terra ed è costretto ad uscire per infortunio. Nella ripresa la Fiorentina continua a dominare ma senza creare occasioni. Poi al 65' ci pensa Adli, che prima viene murato con il destro e poi insacca con il sinistro, sbloccando la partita e trovando il suo primo gol con la viola. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti, con Kean che approfitta di un flipper in area dopo il tiro di Moreno. La Fiorentina controlla il pallone e prova anche ad allungare, ma il portiere avversario Roberts blocca alcune grandi occasioni, mentre al 79' Kean spreca a porta vuota. I viola non hanno problemi e controllano fino alla fine: vittoria al debutto per Palladino.

Fiorentina-The New Saints 2-0, tabellino e statistiche

Conference, poker Chelsea al debutto

La grande favorita della competizione, il Chelsea, debutta con un poker al Gent: finisce 4-2 con le reti di Veiga, Neto, Nkunku e Dewsbury. Tra le altre partite poi c'è il crollo del St.Gallen, prossimo avversario della Fiorentina, che cade 6-2 contro i belgi del Cercle Brugge, mentre la sfida tra Real Betis e Legia Varsavia si chiude sull'1-1. Il Molde piega 3-0 il Larne, l'Heidenheim debutta in Europa con un 2-1 all'Olimpia Ljubljana, il Copenaghen viene battuto 2-1 dall'Jiagiellonia, il Lugano batte 3-0 l'HJK e il Panathinaikos viene fermato sull'1-1 dal Borac.