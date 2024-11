Fiorentina, la mossa a sorpresa di Palladino su Martinez Quarta: "Vi spiego"

Palladino: "Quarta a centrocampo? Giocatore duttile e intelligente"

Collegato in diretta con lo studio di Sky, Palladino ha sottolineato: "Martinez Quarta è un giocatore molto intelligente, sa giocare a calcio, è duttile. Può fare il centrocampista, il difensore, il terzo di sinistra, il difensore centrale. In queste settimane l’ho provato in tutte le posizioni. A lui piace. Oggi gioca a centrocampo perché ho bisogno della sua abilità in fase di possesso e non possesso. A prescindere dai singoli, però, mi interessa una prestazione da squadra contro un avversario forte. Il Pafos ha sempre vinto in trasferta, non hanno mai preso più di due gol. Dobbiamo essere pronti mentalmente, tecnicamente e fisicamente".