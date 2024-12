Conference League: gol e highlights della quinta giornata

Copenhagen ok contro l'Hearts, vince in trasfera il Betis Siviglia

Successo casalingo anche per la Dinamo Minsk, che ha superato col finale di 2-0 il Larne. Lo stesso risultato con cui il Copenhagen ha liquidato gli scozzesi dell'Hearts. L'Helsinki e il Molde si sono annullati a vicenda: 2-2. Il Legia Varsavia si è arresto tra le mura amiche agli svizzeri del Lugano: 1-2. L'Apoel Nicosia è passato col finale di 3-1 sul campo del Noah, mentre l'Olimpia Ljubljana è stata travolta a domicilio dal Cercle Brugge: 4-1. Blitz del Betis Siviglia in casa del Petrocub: 1-0.

Il Vitoria Guimaraes aspetta la Fiorentina dopo il 4-1 contro il St. Gallen

In serata si sono giocate altre sette partite: il Gent ha vinto 3-0 contro il Backa Topola, il Mlada Bloeslav ha piegato 1-0 lo Jagiellonia. L'Omonia Nicosia ha battuto 3-1 il Rapid Vienna. Il Pafos ha riscattato il ko a Firenze superando il Celje col finale di 2-0. Lo Shamrock Rovers ha dominato contro il Borac Banja Luka: 3-0. Il St. Gallen ha ceduto in casa 4-1 contro il Vitoria Guimaraes, ultimo avversario della fase campionato per la Fiorentina. Il Panatinaikos s'è imposto 2-0 in trasferta contro i The New Saints.