Conference League, scelto l'arbitro di Vitoria Guimaraes-Fiorentina: la designazione

La Conference League si avvia verso l'ultima giornata del girone unico. Giovedì si chiuderà la prima fase della competizione con la Fiorentina in piena lotta per il secondo posto. Per arrivarci dovrà battere il Vitoria Guimaraes , attualmente secondi dietro il Chelsea a +1 dai viola. Partita fondamentale per evitare di capitare nello stesso lato del tabellone della squadra di Maresca. La Uefa ha reso note le designazioni per l'ultima giornata del girone unico.

Xhaja sarà l'arbitro di Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Vitoria Guimaraes-Fiorentina, in programma per giovedì 19 dicembre alle 21, è stata affidata all'albanese Juxhin Xhaja, alla prima gara stagionale in Conference League dopo le quattro in Europa League tra qualificazioni e girone unico. In stagione è stato impegnato anche in Nations League. Di seguito la designazione completa: