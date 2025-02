Conference League, avanzano Betis Siviglia e Panathinaikos. Impresa del Copenhaghen

Scorpacciata di gol nel ritorno dei playoff di Conference League (Fiorentina già qualificata agli ottavi). Sconfitta indolore per il Betis Siviglia: battuto 1-0 in casa dai belgi del Gent (Brown all'87' dopo l'espulsione di Vitor Roque all'82'), ma qualificato grazie al 3-1 ottenuto in trasferta all'andata. Il Copenhagen fa festa dopo i tempi supplementari in Germania contro l'Heidenheim, che s'era imposto nel primo match col finale di 2-1. Lo stesso risultato imposto dai danesi agli odierni dirimpettai per effetto delle reti di Chiakha al 37' e Diks al 53'. Scienza al 74' ha mandato le squadre ai supplementari dove gli ospiti hanno realizzato il centro decisivo con Huescas al 114'.