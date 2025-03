Dove vedere Panathinaikos-Fiorentina in tv? Prime o Sky, orario

Dopo aver ritrovato vittoria e sorriso contro il Lecce in campionato, la Fiorentina di Raffaele Palladino si riaffaccia in Conference League per affrontare il primo round del doppio confronto con il Panathinaikos, valido per gli ottavi di finale della competizione continentale. Riflettori puntati sulla coppia Zaniolo-Kean, con l'ex Roma che non ci sarà domenica contro il Napoli. I greci, dal canto loro, sono solo terzi in patria, a -8 dalla capolista Olympiacos e alle spalle dei rivali dell'AEK Atene.