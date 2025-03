Conference League, il Chelsea passa 2-1 a Copenaghen. Pari Betis, ok il Molde

ROMA - Gol e solito immancabile spettacolo in Conference League . Nell'andata degli ottavi di finale spicca la vittoria del Chelsea sul campo del Copenaghen : il 2-1 per i 'Blues' porta le firme di James e Fernandez . Pareggia il Betis Siviglia , 2-2 con il Vitoria Guimaraes , mentre il Molde si aggiudica il primo round con il Legia Varsavia ( 3-2 ).

Il Chelsea 'vede' i quarti: Copenaghen ko

Primo tempo bloccato al 'Parken Stadion', dove il Chelsea non riesce a scardinare l'attenta difesa dei padroni di casa del Copenaghen. I 'Blues' di Maresca, dominanti nel possesso palla ma inconcludenti in fase offensiva, perdono Malo Gusto per infortunio, sostituito da Cucurella. Proprio lo spagnolo, a inizio ripresa, sale in cattedra e spacca la partita: suo l'assist per il gol di Reece James (47'). I londinesi alzano la pressione e al 66' trovano il gol del raddoppio con Enzo Fernandez, in campo dal 46' al posto di Caicedo. I padroni di casa tentano il tutto per tutto e accorciano le distanze con il colpo di testa vincente di Gabriel Pereira all'80'. Nel finale il Chelsea soffre ma porta a casa il risultato: giovedì prossimo, a 'Stamford Bridge', Maresca può strappare la qualificazione ai quarti.

Copenaghen-Chelsea 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Pari a Siviglia tra Betis e Vitoria Guimaraes

Prima frazione entusiasmante al 'Benito Villamarin': i padroni di casa passano in vantaggio al 13' con Bakambu ma la rete dell'attaccante congolese viene annullata per fuorigioco. Il Betis preme sull'acceleratore ma è il Vitoria Guimaraes a sfiorare il vantaggio: è il 37' quando Hevertton, a due passi dalla porta biancoverde, si divora il gol ospite da due passi. Secondo tempo entusiasmante: al 48' Bakambu porta in vantaggio i suoi, tre minuti dopo (51') arriva a sorpresa il pareggio portoghese con Santos, autore di un gol di pregevole fattura dalla distanza.Tutto da rifare per il Betis che, al 75' , mette ancora una volta la freccia con Isco, abile a sfruttare l'assist di Ruibal. Gli ospiti non si scompongono e all'81' pareggiano i conti con il bel diagonale di Nelson Oliveira. Il discorso qualificazione è rinviato al match di ritorno in Portogallo.

Betis Siviglia-Vitoria Guimaraes 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Al Molde il primo round con il Legia Varsavia

Primo tempo show della squadra di mister Hogmo che travolge i polacchi: l'uno-due terribile dei norvegesi porta le firme di Hestad (11') e di Eriksen (17'). Al tramonto del primo tempo arriva anche il tris di Gulbrandsen (43') che indirizza match e qualificazione. Passaggio del turno in discesa per i norvegesi? Tutt'altro. Il Legia reagisce nella ripresa e segna due gol in tre minuti: al 64' arriva la rete di Chodyna, al 67' ci pensa invece Luquinas a riaprire ogni discorso. Giovedì 13 marzo, a Varsavia, il secondo round.

Molde-Legia Varsavia 3-2: cronaca, tabellino e statistiche