Beltran e Fagioli non bastano, Fiorentina ko con il Panathinaikos: si decide tutto al Franchi

Fiorentina sconfitta in Grecia. Nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League , la squadra di Palladino è stata sconfitta dal Panathinaikos per 3-2. Dopo aver incassato due gol nei primi venti minuti, i toscani erano riusciti a pareggiare la partita grazie alle reti di Beltran e Fagioli (la prima con la nuova maglia), ma alla fine a decidere la sfida è stato il gol di Tete a inizio ripresa. La qualificazione si giocherà al ritorno, in programma giovedì 13 marzo al Franchi.

Beltran e Fagioli trovano il pareggio, Tete decide la sfida nella ripresa: al Panathinaikos l'andata

Una partenza razzo, quella del Panathinaikos. Dopo appena quattro minuti i padroni di casa sono andati in vantaggio grazie alla rete di Swiderski. L'ex Verona è stato abile a concretizzare un contropiede e battere Terracciano. Il raddoppio arriva al diciannovesimo minuto, con Maksimovic che raccoglie una respinta del portiere e segna la seconda rete. A questo punto, la reazione della Fiorentina è immediata: dopo appena sessanta secondi Beltran accorcia le distanze. L'argentino si fa trovare pronto sul secondo palo, mettendo in porta di testa il cross di Gosens. Al ventitreesimo arriva la quarta rete della partita, quella del pareggio: Fagioli con un tiro di prima dopo un cross arretrato dalla sinistra batte Dragowski. Prima dell'intervallo la Fiorentina aveva trovato pure il sorpasso, ma il tap-in di Moreno è stato annullato dal var per fuorigioco. Nel secondo tempo è quindi il Panathinaikos a portarsi in vantaggio, grazie a Tete, che concretizza il contropiede e l'assist di Djuricic. A pochi minuti dal termine l'ex Sassuolo sfiora il quarto gol, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al ritorno la Fiorentina è chiamata alla rimonta per ottenere la qualificazione ai quarti