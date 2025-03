Palladino carica la Fiorentina alla vigilia del Panathinaikos: "È la partita della svolta. E sul modulo..."

FIRENZE - "È come una finale ed è questo l'approccio che voglio. Non vediamo l'ora di scendere in campo". Queste le parole con cui Raffaele Palladino ha caricato in conferenza stampa la sua Fiorentina alla viglia del ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, in programma allo stadio Franchi domani (13 marzo, ore 21) dopo il ko per 3-2 incassato la settimana scorsa nel primo round giocato in Grecia.