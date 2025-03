Fiorentina ai quarti di Conference League: Palladino esulta, 3-1 al Panathinaikos

FIRENZE - Sotto una pioggia incessante, la Fiorentina soffre, ma elimina il Panathinaikos , qualificandosi per i quarti di finale di Conference League. Dopo la rocambolesca sconfitta per 3-2 della settimana scorsa ad Atene, i ragazzi di Palladino si impongono 3-1 al Franchi e nei quarti affronteranno il Celje, formazione slovena che ha eliminato il Lugano ai rigori , dopo un incredibile 5-4 per gli svizzeri. All'ingresso in campo, la Viola stasera si presenta con De Gea tra i pali, preferito a Terracciano, e Gudmundsson che vince il ballottaggio in attacco con Beltram. In porta, nel Panathinaikos, c'è l'ex Dragowski, giocatore della Fiorentina tra il 2016 e il 2022.

Gol di Mandragora e Gudmundsson

La Fiorentina parte forte, mettendo in chiaro la propria voglia di vincere: al 12’ Mandragora si inventa un destro magnifico dai 20 metri, che entra in rete, facendo esplodere il Franchi. Al 24' il raddoppio viola: palla rubata da capitan Ranieri, passaggio per Gudmundsson che fa tutto da solo, seminando i difensori avversari per poi battere Dragowski. Con il Panathinaikos alle corde, la Fiorentina sfiora più volte il 3-0 nel primo tempo: una volta con Cataldi, due con Kean e anche con Fagioli, poco prima dell'intervallo.

La Viola soffre, Kean fa tris

Nel secondo tempo i ragazzi di Palladino arretrano un po' troppo, dando colpevolmente campo alla squadra greca: al 58' il nuovo entrato Ioannidis è chiuso all'ultimo istante da Comuzzo, poi Tete, al 67', è murato al momento di battere a rete a botta sicura, dopo un veloce contropiede. Al 72' è Gosens a salvare a pochi passi dalla linea bianca, anticipando Vagiannidis in scivolata. Al 73' si rischia la rissa con un faccia a faccia ravvicinato tra il viola Pongracic e Swiderski, entrambi ammoniti. Nel momento della maggiore difficoltà, il solito Kean trova il 3-0 con un'iniziativa poderosa chiusa di destro. Le emozioni e la paura però non sono finiti perché il "Pana" trova il gol su rigore di Ioannidis all'81', dopo un ingenuo sgambetto di Fagioli su Ounahi. Il finale è sofferto e nervoso da entrambe le parti: durante i 7 minuti di recupero Mladenovic del Panathinaikos rimedia la seconda ammonizione e viene espulso per aver fermato con una manata un contropiede viola. Palladino si sbraccia in panchina, poi può esultare al fischio finale: la Fiorentina vince 3-1 e vola ai quarti di finale di Conference League in programma il 10 e il 17 aprile.

