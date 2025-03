Conference League, il Chelsea sa solo vincere. Betis a valanga

Blues con il minimo scarto, poker Betis

Dopo il successo in Danimarca, il Chelsea fatica prima di piegare definitivamente il Copenaghen, che si arrende solamente al gol di Dewsburh-Hall. Goleada invece per il Betis, che cala il poker in casa del Guimaraes, che in Spagna aveva costretto i sivigliani al pari.

Bruges niente rimonta, epica Lugano-Celje

Non riesce la rimonta al Bruges, che si ferma a due contro il Jagiellonia, che grazie al tris dell'andata passa il turno. Ribalta invece la qualificazione il Djurgarden che ne rifila tre al Pafos, Più sofferto il passaggio del turno del Rapid Vienna, che comunque ha la meglio sul Borac. Epica la sfida tra il Lugano ed il Celje, prossima rivale della Fiorentina, con gli sloveni che si impongono ai rigori dopo l'incredibile 5-4 a favore degli svizzeri. Ai supplementari la qualificazione del Legia, che supera il Molde.

