Celje-Fiorentina 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Mandragora, rigore 'alla Cristiano Ronaldo'

Un rigore al 'volo' con la palla che, come si è poi visto dai replay, si è leggermente sollevata quando Mandragora ha appoggiato il piede destro vicino al dischetto prima di colpirla con il sinistro. Una trasformazione simile a quella di Cristiano Ronaldo nel 2018 in un ottavo di Champions League contro il Paris Saint-Germain, con il suo ex compagno Rio Ferdinand che spiegò allora come il portoghese provasse in allenamento già ai tempi del Manchester United quel tipo di trasformazione.

L'emozionante dedica per il padre

Ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita Mandragora ha spiegato che in campo era "sicuro di aver fatto un tocco solo" a differenza di Ranieri, capitano della Fiorentina che era apparso invece preoccupato per aver visto muoversi la palla prima del tiro del compagno. Per fortuna della Viola aveva ragione Madragora che poi, emozionato, ha dedicato il gol al padre: "Mi avevano chiesto qualche gol brutto, oggi l'ho fatto su rigore - ha detto sempre ai microfoni di 'Sky Sport' -. Ci tenevo a dedicare questo gol a mio papà, che per assistere al mio record (è diventato il calciatore viola con più presenze in Europa, ndr) ha fatto dieci ore di macchina per venirmi a vedere qui a Celje".