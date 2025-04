Palladino carica la Fiorentina: "Voglio una squadra avvelenata"

FIRENZE - Un passo per la semifinale di Conference League . La Fiorentina sogna, e con lei un’intera città pronta a spingere la squadra viola verso traguardi ambiziosi. Il tecnico Raffaele Palladino , alla vigilia della partita contro il Celje ha dato un’ulteriore scossa alla sua squadra. “Il Celje è una squadra che gioca bene - ha affermato in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina - da parte nostra c'è stata grande attenzione all'andata e l'abbiamo affrontata col piglio giusto. Ora dovremo essere avvelenati : abbiamo preparato due o tre piani gara, siamo pronti. Abbiamo la possibilità di passare il turno - continua l’allenatore dei toscani - ma non sarà semplice perché arriverà una squadra che vorrà andare avanti. Dovremo essere concentrati sotto tutti i punti di vista”.

Palladino e la storia di Fagioli

"Ho parlato col ragazzo tanto in questi giorni - afferma Palladino parlando di Fagioli - sta bene, ovviamente ha detto quello che doveva dire anche sui social. Penso che abbia detto tutto, sia stato molto chiaro, molto onesto e molto sincero, e io non posso aggiungere altro.Posso solo dire che, come ho sempre fatto e come farò sempre coi miei calciatori, gli darò ovviamente sostegno e amore, e Nicolò da parte mia avrà questo, lo difenderò sempre”.