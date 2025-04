Incredibile prima di Fiorentina-Celje: ganasce al pullman degli sloveni!

FIRENZE - Incredibile contrattempo per il Celje, che alle 18.45 affronta la Fiorentina al Franchi nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il pullman della squadra slovena è rimasto bloccato in un parcheggio di Firenze con le ganasce alle ruote anteriori: la foto del mezzo in panne sta facendo il giro del web, ma non è ancora chiara la circostanza che ha portato al blocco. È da ipotizzare che l'autobus del Celje si sia fermato in sosta vietata e per questo si è ritrovato con le ruote bloccate. I viola e gli sloveni si giocano tra poco l'accesso alle semifinali di Conference: si parte dalla vittoria per 2-1 della Fiorentina, in trasferta, nell'andata di una settimana fa.