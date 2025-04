Palladino carica la Fiorentina per il Betis: "Vogliamo arrivare fino in fondo. Kean è sereno"

Palladino: "Kean sta bene, è sereno ed è carico per giocare"

Ai microfoni di Sky, Palladino ha spiegato: “Kean è rientrato ieri, si è allenato regolarmente. Sta bene, è sereno ed è carico per poter giocare. Ovvio, devo fare tante considerazioni perché è stato una settimana lontano dai campi, ma è rientrato con grande voglia. Abbiamo una partita importante domani, domenica contro la Roma, giovedì prossimo c'è il ritorno col Betis. Stiamo bene, siamo carichi, abbiamo grandi motivazioni per fare una grande prestazione”.

Palladino ha poi aggiunto: “Il valore degli avversari è assoluto, una squadra di grandi campioni, con un grande allenatore, un decano del calcio con oltre mille panchine in carriera ed è bello affrontarlo. Le insidie sono tantissime: lo stadio in cui giocheremo, l’avversario che fa un gran possesso palla ed è a un punto dalla Champions. Servirà personalità davanti a uno dei pubblici più caldi della Spagna. Vogliamo fare la prestazione”.

Palladino prima di Betis-Fiorentina: "Il nostro sogno è arrivare fino in fondo"

Palladino ha poi concluso: “Dodô ci manca tanto, sta facendo un grandissimo campionato. Sta riprendendo, oggi ha ripreso a correre, lo valutiamo giorno per giorno. Folorunsho lo ha sostituito alla grande, adattato in quella posizione, ma anche Parisi quando è subentrato. Non sono emozionato, sono orgoglioso e felice del percorso insieme ai ragazzi. Sono felice per i ragazzi, si sono meritati di giocarsi questa semifinale. Sappiamo che domani sarà difficile, lo sappiamo e siamo pronti. Il nostro sogno è arrivare fino in fondo e siamo qui per questo”.

Su Colpani: "Sono felice di aver recuperato Andrea, è stato tanto tempo fuori per questo infortunio un po' casuale subito in allenamento. Ha sofferto a stare fuori. Si allena in gruppo da una settimana, deve recuperare condizione fisica ma ci può dare mano. Lui conosce bene il 3-5-2, in passato ha lavorato da mezzala con altri allenatori. O con me da quinto nel 3-4-3 e da seconda punta".

Gosens: "Antony? Credo in me e nelle nostre qualità di squadra. Kean? Siamo come una famiglia"

Al fianco del tecnico della Viola, in conferenza stampa, Robin Gosens: "Sto bene, la partita con l'Empoli è stata intensa ma ormai è passato. Siamo contenti dei tre punti. Domani ci aspetta una partita complicata. Antony l'ho già affrontato con l'Atalanta in Champions quando era all'Ajax, so cosa sa fare: ama il dribbling e l'uno contro uno ma io credo in me e nelle nostre qualità di squadra. Sono molto fiducioso".

Gosens ha poi aggiunto: "La mia esperienza potrebbe essere un valore aggiunto. Le partite di Champions mi hanno dato tanto a livello calcistico, sono contento di aver fatto quel percorso e poterci mettere l'esperienza. Ci sarà pressione, ma sarà importantissimo godersi anche il momento. Una semifinale europea non capita ogni anno. Cerco di trasmettere tranquillità, quella che serve per andare in finale".

Sul rientro di Kean: "Esserci e fargli sentire che ci siamo e gli vogliamo bene è la cosa più importante. Non servono tante parole, ma un abbraccio o un sorriso. Ci sono cose che vanno oltre al calcio, noi siamo come una famiglia: non gli abbiamo detto molto, se non che quando avrà bisogno ci saremo sempre. Questo vuol dire essere un grande gruppo, saper gestire anche situazioni non facili".