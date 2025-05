Chelsea in finale di Conference League, Maresca sorride: Djurgarden ko

LONDRA (Regno Unito) - Forte del 4-1 di una settimana fa in Svezia, il Chelsea batte il Djurgarden anche nel ritorno delle semifinali di Conference League e approda alla finale del 28 maggio a Breslavia, in Polonia. Enzo Maresca, allenatore dei Blues, si giocherà il titolo contro il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, tecnico con cui ha lavorato per 4 anni. Nel primo tempo il Chelsea, che non rinuncia a un po' di turn-over in considerazione della lotta Champions in Premier League, controlla il gioco e domina gli avversari, che ogni tanto agiscono di rimessa. Il match si sblocca al 38' a favore degli inglesi, che sfruttano una veloce verticalizzazione: George lancia con bravura Dewsbury-Hall che, in corsa, si libera di un paio di difensori con finte e controfinte prima di battere il portiere svedese Rinne di sinistro. La reazione del Djurgarden, al 43', si concretizza con il primo tiro della partita, un fendente deviato del giapponese Kosugi, bloccato dal portiere di casa Jörgensen.