FIRENZE - Momenti di grande nervosismo nella Fiorentina a conclusione dei tempi regolamentari della semifinale con il Betis Siviglia in Conference League: all'88' Fagioli è stato ammonito dall'arbitro svedese Nyberg per aver fermato una ripartenza degli spagnoli e, subito dopo, l'allenatore viola Palladino lo ha sostituito. Al momento di lasciare il posto al compagno di squadra Folorunsho , però, l'ex centrocampista della Juventus ha platealmente protestato con il suo tecnico.

La frase di Fagioli a Palladino

Il calciatore viola, prima di uscire dal campo, ha scosso più volte la testa e, rivolgendosi a Palladino, ha detto "ma perché? Ma perché adesso?", prima di essere calmato da Gosens e di lasciare il terreno di gioco. Poco più tardi, dopo un cospicuo recupero, si sono conclusi i 90 minuti regolamentari e, in virtù del 2-1 per la Fiorentina, si è andati ai tempi supplementari. La squadra che supererà il turno affronerà il Chelsea nella finale di Conference League del 28 maggio in Polonia.