Fiorentina, Palladino: "C'è rammarico: volevamo la finale. Dobbiamo reagire e pensare al campionato"

Le parole di Palladino dopo Fiorentina-Betis: "Fagioli? Dispiace vederlo arrabbiato"

Palladino ha proseguito, con la voce stanca e triste: "Volevamo arrivare in finale. Non ci siamo riusciti e ora dobbiamo azzerare tutto ciò, pensare al campionato: dobbiamo e possiamo migliorare la posizione in classifica". Quindi, proprio sul campionato: "Questa è una ferita. Devo essere bravo io a gestire il gruppo, che ha sempre reagito bene alle difficoltà. Questo è un gruppo di grandi uomini che sapranno reagire subito: c'è un campionato in corso e una posizione di classifica da consolidare. La nostra forza deve essere questa. Stasera non dormirà nessuno, ma dobbiamo cancellare la delusione". Sul gol subito nel recupero: "Abbiamo commesso un errore. Purtroppo nel calcio ci sono i duelli individuali. I difensori devono ragionare sempre in maniera negativa. Pongracic ha avuto un secondo di ritardo che ci costa caro. Loro sono bravi in transizione, oggi hanno giocato solo così. Sono cose provate e riprovte. Non mi voglio attaccare al gol: i ragazzi hanno dato tutto. Che ci serva da lezione". Sul momento dell'uscita di Fagioli: "L'ho sostituito per dare freschezza alla squadra. Ho ottimi giocatori in panchina, mi dispiace vederlo arrabbiato. Era ammonito, non volevo rimanere in dieci. Serviva freschezza"