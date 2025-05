Maresca, il Chelsea e la finale di Conference League: "Voglio un record"

Domani, mercoledì 28 maggio, alle 21, è in programma allo stadio municipale di Breslavia la finale di Uefa Conference League tra il Betis e il Chelsea . Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Blues, Enzo Maresca : "È stata una bella stagione, ma può essere fantastica se riusciamo a vincere la Conference League. Sarebbe un modo per dire che siamo tornati e che siamo un club vincente in Europa . Diventeremmo anche la prima squadra a vincere tutti i trofei Uefa, dunque è importante".

Maresca grato a Pellegrini: "Se oggi sono qui è grazie a lui"

Il tecnico del Betis, Pellegrini, è un maestro per Maresca fin dai tempi da giocatore al Malaga passando per il suo ruolo da suo vice al West Ham: "Se oggi sono dove sono è grazie a lui. Ho lavorato con Manuel per quattro anni, due da giocatore e due nel suo staff, quindi gli devo molto. Sono grato per il rapporto che abbiamo e per i consigli che mi dà. Mi ha detto di non cambiare mai. Diceva sempre che i giocatori e gli allenatori hanno fretta di cambiare, mi ha sempre detto che la cosa migliore è rimanere fedeli a se stessi".

Maresca: "Fortunato ad aver vissuto la finale di Champions da vice di Guardiola"

La prima finale da allenatore: "Da giocatore pensi più a te stesso, mentre da allenatore devi pensare a trenta persone e a tante altre cose: non c'è proprio paragone. Al Manchester City ho avuto la fortuna di vivere una finale di Champions League da vice allenatore, quindi ho una certa esperienza".