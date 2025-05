Il Chelsea vince la Conference League in rimonta in una finale bellissima. 4-1 contro il Betis a Breslavia per la squadra di Maresca: partita ancora più speciale per l'allenatore italiano, idolo del Siviglia. Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo regalano ai Blues un nuovo trofeo europeo. Con questa Conference, il Chelsea è il primo club in assoluto a vincere tutte le competizioni Uefa. Grande delusione per gli spagnoli dopo aver passato gran parte della finale in vantaggio, sia nel risultato che nel gioco.