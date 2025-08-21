Conference League: Mainz ko, pari beffa per il Besiktas. Mateta fa volare il Crystal Palace

Serata di Conference League ricca di gol e spettacolo, ma non priva di sorprese. Clamoroso tonfo del Cluj in casa dell'Hacken, mentre il Mainz cade in Norvegia contro il Rosenborg. Vittorie per Az Alkmaar e Rayo Vallecano, solo un pari per Anderlecht e Shakhtar Donetsk. A segno anche Mateta , finito nella lista di Manna dopo l'infortunio di Romelu Lukaku e oggi ancora protagonista con il Crystal Palace.

Conference League: il Rosenborg non sbaglia, tonfo del Cluj. Pari per Shakhtar e Anderlecht

Non sbagliano i norvegesi del Rosenborg dinanzi ai propri tifosi, battendo con il punteggio di 2-1 i tedeschi del Mainz. Vittoria in rimonta per i padroni di casa, che annullano il vantaggio biancorosso targato Amiri, punendo Zentner con il rigore di Islamovic e il gol al 90' di Saeter. Cade, invece, il Rapid Vienna, sconfitto dagli ungheresi del Gyor, trascinati dalla super prestazione di Gavric. La rete di Wurmbrand tiene aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno in Austria. Tonfo incredibile del Cluj, costretto ad alzare bandiera bianca contro gli svedesi dell'Hacken: 7-2 il risultato finale, con Gustafson e Dembe sugli scudi. Successo casalingo anche per il Wolfsberger, con Nwaiwu e Zukic che ribaltano la partita e rispondono alla rete segnata al 16' di Coulibaly. Vittoria di misura per l'Hamrun, a cui basta un gol di Thioune per avere la meglio sul Riga FS. In Bulgaria, l'Az Alkmaar batte a domicilio il Levski Sofia: 2-0 firmato Sadiq e Parrott. Noah e Jagiellonia dominano rispettivamente contro Ljubljana e Dinamo Tirana, mentre c'è da registrare il colpo esterno dell'Universitatea Craiova, che supera l'Istanbul Basaksehir grazie alle reti di Cicaldau e Mora. Ai turchi, resta solo il gol della speranza di Ebosele all'87'. Successo di misura per il Rayo Vallecano, con Garcia che piega il Neman. Ko la Virtus Acquaviva (San Marino), che perde contro il Breidablik nonostante il rigore realizzato in apertura da Scappini. Solo un pari tra Anderlecht e AEK Atene (1-1) e al termine di Shakhtar-Servette (1-1), mentre il Drita si aggiudica il primo round del doppio confronto con il Differdange. Il Celje, davanti ai propri tifosi, si regala una vittoria importante contro l'Ostrava: Poplatnik il match winner di serata.

Besiktas beffato nel finale, Mateta fa volare il Crystal Palace

Pareggio a reti bianche fra Strasburgo e Brondby, mentre lo Sparta Praga regola il Riga FC con un secco 2-0, targato Kuchta-Rrahmani. Beffa per il Besiktas, raggiunto nel finale dagli svizzeri del Losanna, con Okoh che risponde a Rashica. Trasferta fortunata per il Legia Varsavia, che batte 2-1 gli scozzesi dell'Hibernian. Dopo un primo tempo soporifero, si sblocca anche il Crystal Palace, che si affida al solito Mateta, accostato al Napoli all'indomani dell'infortunio di Lukaku, per superare il Fredrikstad. Bene lo Shelbourne, che stende il Linfield (3-1), mentre il Santa Clara finisce ko contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. I polacchi del Rakow ringraziano Pienko e portano a casa una vittoria interna con i bulgari dell'Arda.