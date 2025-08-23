La Fiorentina si gode Gudmundsson, al decimo centro europeo

Fiorentina, Albert Gudmundsson trascina la squadra di Pioli

Dieci reti in 29 presenze complessive per Albert Gudmundsson, la cui media supera un gol ogni tre partite e testimonia l’impatto costante del numero 10 viola a livello internazionale. Il bottino europeo dell'ex Genoa, con la maglia della Fiorentina, sale a quota tre reti, a conferma di quanto incida nei momenti più importanti. Così come accaduto lo scorso anno, Gudmundsson ha segnato nella prima gara ufficiale della stagione con i viola, trascinando la squadra sin dalle prime battute. Il percorso europeo della Fiorentina comincia così sotto il segno di Gudmundsson, leader offensivo e gioiello a disposizione di Stefano Pioli. Un allenatore che lo spinge ad attaccare sempre di più la profondità: che sia la chiave per l'esplosione definitiva?