Sorteggio Conference League: tutte le squadre qualificate, data, orario, dove vedere in tv

Conference League , definito il quadro delle 24 squadre qualificate per la Fase Campionato 2025/2026 . Spareggi al termine con una pioggia di gol a partire dal 3-2 con cui, a Reggio Emilia , la Fiorentina ha bissato il successo per 3-0 all'andata contro gli ucraini del Polissya . Semaforo verde per gli svedesi l'Hacken , nonostante la sconfitta per 1-0 al ritorno contro i rumeni del Cluj; per gli olandesi dell' AZ Alkmaar (4-1 al ritorno dopo il 2-0 all'andata contro i bulgari del Levski Sofia) e per i polacchi dell' Universitatea Craiova , che hanno rifliato un 3-1 ai turchi del Başakşehir dopo il successo esterno per 2-1 all'andata. Elimianto a sorpresa il Besiktas, che ha perso 1-0 in casa contro gli svizzeri del Lousanne-Sport sciupando il pari esterno (1-1) ottenuto all'andata. Poker e pass del Rayo Vallecano contro i bielorussi del Neman, già battuti 1-0 in trasferta all'andata. I bulgari dell' Arda hanno eliminato i polacchi del Rakov ai calci di rigore. Secondo successo (1-0) e avanti tutta per gli slovacci del Celje , che hanno superato per la seconda volta i cechi del Banik Ostrava.

L'Aek Atene elimina l'Anderlecht, avanti il Crystal Palace

Il difensore Ziolkowski saluta i polacchi del Legia Varsavia prima di trasferirsi alla Roma con un rocambolesco 3-3 dopo i tempi supplementari che basta per avere la meglio nel doppio confronto con gli scozzesi dell'Hibernian. L'Anderlecht fuori: passa l'Aek Atene grazie al 2-0 casalingo dopo l'1-1 all'andata in Belgio. Blitz esterno (3-2) e qualificazione raggiunta dai francesi dello Strasburgo, corsari in casa del Brondby: all'andata era finta 0-0. Nella prossima Conference League ci saranno anche i kosovari del Drita: 1-0 e totale di 3-1 contro i lussemburghesi del Differdange. Gli austriaci dell'SK Rapid hanno battuto 2-0 gli ungheresi del Gyori ETO imponendo il fattore campo dopo il ko per 2-1 all'andata. I maltesi dell'Hamrun Spartansegia hanno pareggiato 2-2 in casa dei lituani dell'RFS e vanno avanti in virtù della vittoria per 1-0 all'andata.

I ciprioti dell'Omonia Nicosia hanno superato ai rigori gli austriaci del Wolfsberger. Agli inglesi del Crystal Palace è bastato uno 0-0 in casa dei norvegesi del Fredrikstad per accedere alla League Phase. Gli armeni del Noah hanno battuto 3-2 gli sloveni dell'Olimpjia arrotondando il 4-0 del primo match. Mainz ok grazie al 4-1 ai danni dei norvegesi del Rosenborg. Festa grande per gli irlandesi dello Shamrock Rovers: sufficiente lo 0-0 contro i portoghesi del Santa Clara per far valere il 2-1 in trasferta ottenuto all'andata. Gran gioia per gli islandesi del Breiðablik, che hanno vinto ancora contro i sanmarinesi della Virtus (3-1). Pari (1-1) e pass per i polacchi dello Jagiellonia contro gli albanesi della Dinamo City. Avanti pure gli irlandesi dello Shelbourne: 2-0 sul campo dei nordirlandesi del Linfield. Colpaccio alla fine dei supplementari per gli ucraini dello Shakhtar contro il Servette. Lo Sparta Praga si era qualificato ieri, mercoledì 27 agosto, pur perdendo 1-0 in casa del Riga.

Conference League 2025/26, le qualificate alla Fase Campionato

Il ripilogo delle squadre qualificate alla Fase Campionato di Conference League: Fiorentina, Hacken, Az Alkmaar, Universitatea Craiova, Lousanne-Sport, Rayo Vallecano, Arda, Celje, AEK Atene, Drita, Strasburgo, SK Rapid, Hamrun Spartansegia, Omonia Nicosia, Crystal Palace, Noah, Mainz, Shamrock Rovers, Breiðablik, Dinamo City, Shelbourne, Sparta Praga, Legia Varsavia, Shakhtar.