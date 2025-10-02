Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pioli esalta la Fiorentina: "Vincere fa sempre bene. Ora tutto sulla Roma"

Le parole del tecnico dei viola al termine della gara casalinga contro il Sigma Olomouc
2 min

La Fiorentina batte 2-0 il Sigma Olomouc, nella sfida valida per la prima giornata di Conference League. I viola si impongono grazie ai gol segnati da Piccoli (il primo con la maglia viola), e Ndour: "Vincere fa bene, questo sicuramente. Abbiamo giocato una buona partita, gestendola al meglio. Potevamo chiuderla: c'è stato qualche errore, ma siamo stati sempre dentro. Ora testa al campionato, che ci porterà ad una sfida importante con la Roma", ha detto il tecnico Stefano Pioli. 

Pioli e lo spirito del gruppo: "L'unione non è mai stata messa in dubbio"

In vista del match con i giallorossi, i viola potrebbero confermare il 3-5-2: "Stiamo insistendo tanto su alcuni fattori. Abbiamo tanti giocatori offensivi, possiamo giocare con due o tre di loro. La cosa più importante è che la squadra abbia idee e che metta in difficoltà ogni avversario. Può piacere o non può poi piacere, ma credo che ogni partita debba essere studiata. Poi le prestazioni dei giocatori incidono". La Fiorentina prova ad uscire da un periodo negativo: "I risultati negativi, in Italia, si portano dietro tanti discorsi. I risultati e le prestazioni non sono stati sempre all'altezza ma non dobbiamo mettere da parte ciò che siamo. L'unione del gruppo non è mai stata in discussione. Ho trovato sempre grande disponibilità da parte di tutti". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

