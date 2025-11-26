Vanoli carica prima dell'Aek Atene: "La Conference arriva nel momento giusto. E su Gudmundsson..."

Il 'messaggio' alla sua Fiorentina prima di sfidare l'Aek in Conference

Il desiderio è replicare il buon secondo tempo fatto sabato scorso nel match pareggiato in casa contro la Juventus e dare continuità di prestazioni anche in campo europeo. "Incontriamo una squadra che mi è piaciuta molto a guardarla nei video. Ha un allenatore molto propositivo, mettono quasi sempre sei uomini sulla linea difensiva ma allo stesso tempo sono molto offensivi, capaci di ripartire perché hanno gente di gamba soprattutto sugli esterni - ha sottolineato Vanoli -. In campionato sono a tre punti dalla prima in classifica, nel campionato greco ho avuto la fortuna di giocarci, conosco la fame e la determinazione che hanno quando giocano in campo internazionale, anche per il calore della loro tifoseria. In campionato hanno la migliore difesa, hanno fatto un po' di fatica in più in coppa, però sicuramente sanno benissimo, come lo sappiamo noi, quanto la Conference possa ribaltare ogni pronostico. È per questo che ho detto ai miei giocatori che bisogna saper interpretare bene la differenza tra campionato e coppa. Stamane ho fatto vedere alla squadra quanti giocatori dell'Aek sono passati nel nostro campionato, questo per loro è un vantaggio - ha aggiunto l'allenatore dei viola -. Qualcuno conosce benissimo anche Firenze (come l'ex viola Luka Jovic, ndr) e magari avrà grandi stimoli. Per noi sarà una gara in cui fare un altro piccolo passo importante".