Non solo la sconfitta della Fiorentina al Franchi contro l'AEK Atene , nella quarta giornata della Fase Campionato in Conference League appena andata in archivio. Seconda vittoria per gli olandesi dell' AZ Alkmaar , che battono 2-0 in casa gli irlandesi dello Shelbourne , alla terza sconfitta consecutiva. Vincono anche i maltesi dell' Hamrun Spartans : 3-1 degli uomini di Modica ai gibilterrani del Licoln con reti di Lopes per gli ospiti, El Fanis , Smajlagic e Coric per i padroni di casa. Espulsi per somma di ammonizioni Torrilla nel Licoln e il figlio d'arte Polito nell' Hamrun Spartans . I risultati delle altre gare disputate nel pomeriggio: Lech-Losanna 2-0; Omonia Nicosia-Dinamo Kiev 2-0; Rakow Czestochowa-Rapid Vienna 4-1; Sigma Olomuc-Celje 2-1, Slovan Bratislava-Rayo Vallecano 2-1, Universitatea Craiova-Mainz 1-0 e Zrinjski Mostar-Hacken 2-1.

Conference League, successi esterni per lo Sparta Praga e lo Shakhtar

In serata pari con gol tra Aberdeen e Noah (1-1) e Breibadlik-Samsuonspor 2-2 e a reti inviolate tra Rijeka e Aek Larnaca. Successo per 1-0 del Drita Gjilan sullo Shkendija e dello Jiagiellonia Bialystok sul KuPS Kuopio. Le uniche affermazioni esterne della serata, oltre a quella dell'AEK a Firenze, sono dello Sparta Praga (1-0 a Varsavia contro il Legia) e dello Shakhtar (2-1 contro lo Shamrock Rovers). In testa alla classifica i turchi del Samsunspor, al primo pari stagionale nella terza competizione europea per club, e lo Strasburgo. Il Rijeka, ventiquattresimo con 5 punti, è l'ultima squadra che oggi si qualificherebbe ai playoff.