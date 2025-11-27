Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Conference League: il Samsunspor frena, lo Strasburgo lo aggancia in vetta. Solo tre successi in trasferta

Il fattore campo la fa da padrone nella quarta giornata della Fase Campionato: vince 3-1 l'Hamrun Spartans di Modica e Polito
Non solo la sconfitta della Fiorentina al Franchi contro l'AEK Atene, nella quarta giornata della Fase Campionato in Conference League appena andata in archivio. Seconda vittoria per gli olandesi dell'AZ Alkmaar, che battono 2-0 in casa gli irlandesi dello Shelbourne, alla terza sconfitta consecutiva. Vincono anche i maltesi dell'Hamrun Spartans: 3-1 degli uomini di Modica ai gibilterrani del Licoln con reti di Lopes per gli ospiti, El Fanis, Smajlagic e Coric per i padroni di casa. Espulsi per somma di ammonizioni Torrilla nel Licoln e il figlio d'arte Polito nell'Hamrun Spartans.
I risultati delle altre gare disputate nel pomeriggio: Lech-Losanna 2-0; Omonia Nicosia-Dinamo Kiev 2-0; Rakow Czestochowa-Rapid Vienna 4-1; Sigma Olomuc-Celje 2-1, Slovan Bratislava-Rayo Vallecano 2-1, Universitatea Craiova-Mainz 1-0 e Zrinjski Mostar-Hacken 2-1.

Conference League, successi esterni per lo Sparta Praga e lo Shakhtar

In serata pari con gol tra Aberdeen e Noah (1-1) e Breibadlik-Samsuonspor 2-2 e a reti inviolate tra Rijeka e Aek Larnaca. Successo per 1-0 del Drita Gjilan sullo Shkendija e dello Jiagiellonia Bialystok sul KuPS Kuopio. Le uniche affermazioni esterne della serata, oltre a quella dell'AEK a Firenze, sono dello Sparta Praga (1-0 a Varsavia contro il Legia) e dello Shakhtar (2-1 contro lo Shamrock Rovers). In testa alla classifica i turchi del Samsunspor, al primo pari stagionale nella terza competizione europea per club, e lo Strasburgo. Il Rijeka, ventiquattresimo con 5 punti, è l'ultima squadra che oggi si qualificherebbe ai playoff.

Tutte le news di Conference League

Da non perdere

Conference League, risultati e calendarioConference League, la classifica

